Infopoint diffusi, il progetto turistico approda anche a Itri

Arriva anche nel Comune di Itri il progetto “Infopoint Diffusi InLazioSud“, ideato dalla DMO Destinazione turistica del Lazio Meridionale per promuovere un innovativo servizio di accoglienza turistica basato su una stretta e concreta collaborazione tra amministrazioni pubbliche, associazioni e imprese.

Dopo gli appuntamenti ospitati con grande interesse nei Comuni di Cassino e di Minturno e all’Università degli Studi di Cassino, a partire dalle 15:30 questo modello di informazione turistica trasversale nel paese aurunco, che appunto accanto alle città di Cassino, Formia, Gaeta, Minturno, Pontecorvo, Esperia, Santi Cosma e Damiano e Castelforte, ai due Parchi Regionali Monti Aurunci e Riviera di Ulisse, all’Università di Cassino e a ben 30 partner privati tra associazioni, strutture ricettive, PMI, è partner della Destinazione.





A fare gli onori di casa, il Sindaco di Itri Giovanni Agresti e l’Assessore alla Cultura Salvatore Mazziotti, mentre per una completa illustrazione del questo modello degli Infopoint Diffusi, saranno presenti il presidente della DMO Giorgio De Marchis e il Destination Manager e Direttore generale Stefano Soglia.

Come noto, il progetto “Infopoint Diffusi InLazioSud” è aperto a tutti coloro che vogliono contribuire da protagonisti nell’accoglienza turistica: hotel, bar, ristoranti, ma anche distributori di benzina, tabaccai e simili, costituiscono sempre il primo contatto con i visitatori e possono avere un ruolo strategico sul territorio. A ciascuno di loro sono garantiti supporto e formazione su come interagire con il turista, compreso il materiale promozionale e i prodotti turistici della destinazione attraverso una piattaforma di e-commerce dedicata. Un’opportunità significativa in termini di visibilità e vantaggi commerciali.