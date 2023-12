Cade dalla moto e finisce contro il ponte, elitrasportato a Roma

Fuori strada con la moto da cross mentre stava rientrando a casa. È quanto successo a un giovane Fondi di 19 anni nella giornata di ieri, che, a seguito dei soccorsi è stato trasportato con l’eliambulanza presso un ospedale della capitale.

Le conseguenze registrate dopo l’incidente autonomo in via della stazione a Fondi, hanno subito fatto capire ai sanitari che si trattava di ferite ortopediche e traumi vari, ma non sembra che il giovane sia stato considerato mai in pericolo di vita.





Il sinistro è avvenuto poco dopo le 13 di domenica. Secondo quanto appurato dagli agenti della Polizia Locale che sono intervenuti, questi avrebbe impattato contro il ponte ferroviario.