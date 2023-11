Chi sono e che cosa fanno gli avvocati civilisti

Gli avvocati civilisti rivestono un ruolo di importanza fondamentale dal punto di vista della vita quotidiana di qualunque contesto sociale. Essi svolgono la propria attività nel contesto del diritto civile, che è una branca del diritto privato regolamentata dagli articoli contenuti nel Codice Civile risalente al 1942, oltre che da varie leggi complementari che si sono susseguite con il passare degli anni. I problemi e le controversie relative al diritto patrimoniale e al diritto civile sono al centro del lavoro di un avvocato civilista, che si occupa tra l’altro di fallimenti e di rapporti di lavoro.

A chi rivolgersi quando si cerca un avvocato civilista

Lo Studio Legale Toscano è il punto di riferimento per tutti coloro che intendono contattare un avvocato civilista Roma . L’avvocato Antonietta Toscano vanta una lunga esperienza in questo comparto, e attraverso il proprio studio legale mette a disposizione una varietà molto ampia di servizi correlati, offrendo ai propri clienti assistenza e rappresentanza. L’esperienza e la competenza dell’avvocato Toscano e del suo staff sono una garanzia di soluzioni studiate su misura e che si possono realizzare in maniera concreta, tenendo conto degli obiettivi e delle necessità di ogni cliente. Gli ambiti affrontati comprendono le successioni, le famiglie e i contratti.





Chi ha bisogno di un avvocato civilista

Gli avvocati civilisti possono intervenire nelle cause tra società e soci, o nelle cause tra società e fornitori, o ancora nelle cause tra società e clienti. Anche il diritto commerciale rientra nell’ambito di lavoro di un avvocato civilista, che si può dedicare a licenziamenti e contratti di lavoro, oppure concentrarsi sul mancato pagamento degli straordinari eseguiti o addirittura del normale stipendio. Vale la pena di citare, poi, le cause di previdenza, le cause tra vicini di casa, le locazioni di immobili, le proprietà e i diritti reali: tutti questi temi sono oggetto di interesse per un avvocato civilista, come pure i contratti e le obbligazioni, con riferimento al recupero dei crediti e agli adempimenti. Non vanno dimenticate poi le questioni relative ai consumatori, come il pagamento delle utenze o l’acquisto di beni difettosi. Infine, gli avvocati civilisti si possono impegnare nelle cause contro le banche o gestire le cause di previdenza, i risarcimenti del danno per gli incidenti stradali, i testamenti e le successioni.

I giudizi contro le pubbliche amministrazioni

I giudizi contro lo Stato e le pubbliche amministrazioni, nelle circostanze nelle quali essi riguardano i diritti soggettivi dei privati, rientrano a propria volta nel diritto privato, e di conseguenza possono far parte delle mansioni di un avvocato civilista. Si pensi, fra l’altro, ai rapporti di lavoro con chi ha un impiego nel settore pubblico, ma anche al riconoscimento degli assegni sociali di invalidità e disoccupazione o ad altre indennità.

Come trovare il miglior avvocato civilista

Quando si ha bisogno di affidarsi a un avvocato civilista per la risoluzione di questioni legali, è opportuno tenere conto in primo luogo delle necessità personali dal punto di vista legale. Nella pratica del diritto civile sono comprese molteplici specializzazione, e per questo occorre individuare un avvocato che abbia una specifica esperienza nel settore legale di riferimento. Per la ricerca del legale è indispensabile fare affidamento su fonti attendibili, a cominciare dall’ordine degli avvocati. È bene, infatti, considerare non solo le competenze e l’esperienza degli avvocati che devono essere valutati, ma anche le recensioni che li riguardano. D’altro canto, nulla vieta di provare a reperire riferimenti tra i colleghi, i familiari o gli amici che hanno avuto modo di avere esperienze con avvocati civilisti.

Che cosa fare per non sbagliare

È indispensabile programmare una consulenza iniziale con il legale; nel corso della consulenza vanno indicate le proprie necessità, mentre il legale indica i costi e le varie opzioni di difesa. Uno dei parametri su cui ci si può basare per valutare un avvocato civilista è rappresentato dalla sua disponibilità, che si può verificare anche attraverso le modalità di comunicazione che vengono adottate. La semplicità e la chiarezza di esposizione sono due doti di cui un avvocato civilista non può essere privo; egli, inoltre, dovrebbe essere in grado di rispondere alle domande in maniera tempestiva, proponendo un servizio su misura a seconda delle necessità del cliente.