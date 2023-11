Pantaloni Chino: cosa sono e come abbinarli

Nati nel tardo ottocento grazie all’idea di un ufficiale inglese in India, i pantaloni Chino devono il loro nome ai contadini filippini definiti Chinos. In poco tempo, questi pantaloni sono diventati una vera e propria icona dell’abbigliamento maschile, specialmente in estate, grazie alla loro comodità, leggerezza e versatilità.

Le caratteristiche dei pantaloni Chino

Come già detto, questi pantaloni sono molto apprezzati durante la stagione estiva, poiché realizzati in cotone, un materiale capace di evitare il surriscaldamento. Negli anni, però, sono state immesse sul mercato anche diverse versioni invernali dei pantaloni chino, di jeans oppure cotone felpato, da utilizzare anche per le giornate fredde.





Ad ogni modo, ciò che contraddistingue questi pantaloni è il taglio snello e sartoriale, ma senza pieghe. I chino sono più corti di altri modelli: la loro lunghezza è appena sotto alla caviglia, e se sono più lunghi in genere vengono portati con il risvolto.

In poche parole, questo capo d’abbigliamento è molto diffuso, come si può vedere dalla varietà del catalogo di pantaloni chino da uomo di Estasi Fashion, e rappresenta una valida alternativa ai jeans e altri tipi di pantaloni, poiché sono più eleganti ma non eccessivamente formali.

Come scegliere i pantaloni Chino?

Il consiglio principale per scegliere dei pantaloni chino è tener conto del fisico di chi li indossa. Chi ha una fisicità snella dovrebbe preferire i modelli plissettati o con vestibilità over, per dar più volume alle gambe, mentre chi ha un fisico più importante può puntare sui chino slim fit, meglio se di un colore scuro come blu, nero o antracite per “snellire” le gambe. Questi modelli sono capaci di dare anche slancio alla figura, quindi sono consigliati anche per le persone basse. Chi, invece, ha un fisico “normale” può scegliere tra entrambe le tipologie, magari puntando su colori e fantasie originali per dare un tocco di vivacità all’intero look.

Quali scarpe abbinare ai pantaloni Chino?

I pantaloni chino sono molto versatili, per questo possono essere inseriti in diversi outfit. Ma come trovare le scarpe adatte? I modelli tra cui scegliere sono molteplici:

Sneakers : le classiche scarpe da ginnastica sono l’abbinamento perfetto per questo modello di pantaloni. È possibile puntare su scarpe bianche o nere, poiché si adattano alla maggior parte delle tinte dei pantaloni chino, ma nulla vieta di scegliere delle sneakers abbinate al colore della maglietta o della camicia;

: le classiche scarpe da ginnastica sono l’abbinamento perfetto per questo modello di pantaloni. È possibile puntare su scarpe bianche o nere, poiché si adattano alla maggior parte delle tinte dei pantaloni chino, ma nulla vieta di scegliere delle sneakers abbinate al colore della maglietta o della camicia; Oxford : le scarpe Oxford sono calzature eleganti, con parte dei lacci cucita direttamente alla tomaia. Se si ha intenzione di utilizzare i pantaloni chino per un’occasione elegante, le Oxford sono sicuramente la scelta giusta per valorizzarlo, specialmente se di un colore scuro come il blu o il classico marrone cuoio;

: le scarpe Oxford sono calzature eleganti, con parte dei lacci cucita direttamente alla tomaia. Se si ha intenzione di utilizzare i pantaloni chino per un’occasione elegante, le Oxford sono sicuramente la scelta giusta per valorizzarlo, specialmente se di un colore scuro come il blu o il classico marrone cuoio; Chelsea : per combattere il freddo invernale, è possibile abbinare ai pantaloni chino un paio di stivaletti Chelsea, adatti sia agli outfit casual che a quelli più eleganti. Il tocco in più? Abbinare il colore delle scarpe a quello della cintura;

: per combattere il freddo invernale, è possibile abbinare ai pantaloni chino un paio di stivaletti Chelsea, adatti sia agli outfit casual che a quelli più eleganti. Il tocco in più? Abbinare il colore delle scarpe a quello della cintura; Mocassini: un altro tipo di scarpe che possono essere adattate sia ai contesti più eleganti che quelli informali sono i mocassini: basta cambiare la parte superiore dell’outfit per passare da un contesto formale ad uno più “easy”.

I modelli di scarpe da indossare sotto i pantaloni chino sono molteplici e si possono scegliere in base al proprio gusto e all’occasione in cui occorre indossarli.

Foto di Ryan McGuire da Pixabay