ITRI: Un grande evento in ricordo di Fabrizia Ramondino

Un grande evento in ricordo di Fabrizia Ramondino, tra le più grandi scrittrici italiane, vissuta a Itri a partire dai primi anni ’90.

L’incontro si terrà oggi domenica 26 novembre alle ore 18 presso l’aula consiliare del Comune di Itri e sarà l’occasione per presentare il libro “Modi per sopravvivere“: gli scritti politici di Fabrizia Ramondino a cura di Mirella Armenio, pubblicati nella “Collana di pensiero radicale” diretta da Goffredo Fofi.





I testi della scrittrice, sempre estremamente coinvolgenti, “appaiono tuttora di bruciante attualità come quelli contro le armi e il mancato rispetto dei diritti umani quasi ovunque”. Riflessioni, scrive, “per chi come me si trova in questo mondo a disagio”.

Fabrizia Ramondino ha vissuto a Itri diversi anni della sua vita e questo appuntamento sarà l’occasione per ricordarne la presenza.

Goffredo Fofi "suo grande amico e compagno di strada". Critico cinematografico e letterario, ha diretto e fondato riviste di interesse culturale e politico. Autore di numerosi libri e pamphlet ha appena pubblicato un saggio particolarmente intrigante "Breve storia del cinema militante". L'incontro vedrà l'illustre presenza di

L’evento, voluto dall’assessore alla cultura Salvatore Mazziotti e dalla Proloco di Itri, sarà moderato dall’ avv. Giovanni Ardizio con gli ulteriori interventi della dott.ssa Laura Fidaleo e dell’avv. Stefano Manzo. Sarà anche un’ occasione per parlare del delicato tema legato al femminicidio.