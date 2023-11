“Un premio nel nome di Giulia Cecchettin”. La mozione del Pd di Latina

“Al di là di ogni necessaria attività di contrasto e prevenzione della violenza riteniamo opportuno promuovere la cultura dell’uguaglianza, del rispetto, della parità di genere, dell’educazione all’affettività e ai sentimenti a partire dalle giovani generazioni“. Così il gruppo consiliare del Partito democratico di Latina – Valeria Campagna, Daniela Fiore, Leonardo Majocchi – in una nota. “Secondo i dati ISTAT il 31,5% delle donne italiane ha subìto, nel corso della propria vita, una qualche forma di violenza fisica o sessuale”, aggiungono i dem. “Senza considerare la violenza psicologica che è difficilmente misurabile ma che sappiamo essere un’altra forma, altrettanto dannosa e pericolosa, di violenza”.

È per questo motivo che il gruppo consiliare, attraverso una mozione protocollata, vuole impegnare la sindaca Matilde Celentano e la sua Giunta a “istituire il premio ‘Per Giulia e per tutte’, rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune di Latina, quale premio riconosciuto ai migliori elaborati scritti, materiali audiovisivi, creazioni artistiche, prodotti musicali sul tema della parità di genere e contrasto alle violenze di genere”. Dunque, viene chiesto di “stanziare le somme necessarie per la prima edizione e di garantire copertura economica anche per gli anni successivi al fine di assicurare la ricorrenza dell’iniziativa. Quindi, di attivare subito gli uffici per la stesura del regolamento di partecipazione”.





“È fondamentale – concludono dal Pd – coinvolgere ragazze e ragazzi in un ampio progetto di raggiungimento di una piena parità di genere, rimozione delle disuguaglianze e contrasto alla cultura della violenza. E l’arte, che è catalizzatore di cambiamento ed ha profonda influenza sulla natura umana, può rappresentare una forma di linguaggio universale capace di emozionare e veicolare sentimenti di rispetto ed uguaglianza”.