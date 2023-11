Roby Tour in Africa, domenica all’Ariston di Gaeta la première del videoracconto

Domenica, dalle 11 nell’ambito dell’ottava edizione de ‘Le Favole di Luce’, al Cinema Ariston di Gaeta sarà proiettata la première del Roby Tour in Africa 2023.

“Con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, e un premio per il più fortunato ovvero un week end per due in una località italiana a scelta, nell’atmosfera unica della sala cinematografica, all’esterno saranno proiettati i trailer del Roby Tour a Itaca, gli spettatori potranno rivivere la magia del viaggio che dal 9 al 24 settembre ha portato sessanta motociclisti del Roby Tour, oltre ottanta partecipanti, a visitare un territorio unico quale è il Marocco. Un tour impegnativo – dicono gli organizzatori dell’evento – che è diventato un emozionante video di circa 50 minuti grazie al lavoro del giornalista Francesco Furlan e dello youtuber Davide Napoletano”.





“Quello che siamo riusciti a fare quest’anno va molto oltre quello che mi aspettavo e rappresenta un ulteriore stimolo a fare di meglio. Il videoracconto che vedrete domenica mattina vi regalerà emozioni, adrenalina e a qualcuno anche qualche lacrima di commozione. Vi aspetto tutti con un sorriso”.