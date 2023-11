Operatori sulle ambulanze: il primo contatto durante le emergenze

La vita è un bene prezioso ed è per questo che bisogna occuparsene costantemente ed essere grati a quanti si spendono ogni giorno per dare un prezioso contributo. Spesso si tende a sottovalutare il ruolo e le competenze degli operatori delle ambulanze ma sono dei professionisti eccezionali nonché degli eroi della vita quotidiana.

Chi sono gli operatori delle ambulanze

Quando c’è un improvviso malore di qualsiasi natura, la prima cosa che viene in mente alle persone che ci stanno intorno è di comporre il numero 118 per fruire di immediato supporto. Professionisti qualificati si mettono immediatamente in moto per raggiungere la persona presso l’indirizzo indicato per prestare i primi e importanti soccorsi.





Parliamo degli operatori delle ambulanze conosciuti anche come i soccorritori del 118. Sono loro i principali ingranaggi di un sistema di soccorso presente su tutto il territorio italiano e che molto spesso viene semplicemente indicato con quelle tre cifre che sanno tanto di speranza: 118.

Spesso si crede che sulle ambulanze ci siano esclusivamente dei volontari che decidono di dedicare un po’ del proprio tempo libero ad azioni benefiche nei confronti della società. In realtà, questi soccorritori sono nella stragrande maggioranza dei casi dei professionisti che hanno dovuto intraprendere un percorso formativo adeguato durante il quale hanno imparato tante nozioni e specifiche attività che molto spesso salvano la vita alle persone. Il soccorritore dipendente è quindi una figura che viene assunta da un’associazione volontaria oppure da un ente privato come ambulanza.it o pubblico come la CRI. E tra l’altro c’è una apposita normativa che differenzia le sue competenze e le mansioni.

Ruoli e qualifiche dei soccorritori presenti sulle ambulanze

Quando si parla di semplice soccorritore il riferimento è soprattutto ad un volontario che fa capo ad un’associazione come, ad esempio, la Croce Rosa oppure le Misericordie. Dal punto di vista dell’inquadramento professionale non è una figura sanitaria ma un tecnico di emergenza sanitaria.

La sua è un’attività principalmente dedita al soccorso da prestare alle persone che si trovano in un momento di particolare difficoltà ed inoltre alla ricerca. Ci sono poi diversi livelli del soccorritore a partire dal cosiddetto soccorritore base. Si tratta di una figura che può effettuare la valutazione e il trattamento di base dei pazienti.

Qui c’è una importante sottolineatura di cui bisogna tener conto. In particolare, il soccorritore di base non ha le competenze e l’abilitazione per poter somministrare farmaci ed effettuare qualsiasi genere di manovra invasiva. Tra le cose che può fare a livello operativo c’è quella di somministrare l’ossigeno che comunque è un’attività che non comporta rischi per il paziente e rappresenta sempre un aiuto.

Che cosa fa l’operatore delle ambulanze

A questo punto verrebbe da domandarsi che cosa può fare un soccorritore base ossia l’operatore presente sulle ambulanze. Nonostante non possa somministrare dei farmaci oppure effettuare delle manovre particolarmente invasive e pericolose, ci sono tante altre azioni altrettanto importanti da dover svolgere. In primo luogo è in grado di assistere e valutare il paziente.

Può dargli una forma di assistenza dal punto di vista emotivo che è fondamentale in questi momenti concitati. Tra l’altro, l’assistenza può essere prevista anche dal punto di vista della rianimazione cardio respiratoria. Prima di tutto però deve effettuare una valutazione facendo leva sulle nozioni che ha conseguito durante gli appositi corsi sostenuti in maniera tale da individuare la tipologia di problema.

È altrettanto importante anche l’attività di sollevamento per spostare il paziente. Deve saperlo sollevare e spostare in maniera delicata per non compromettere la funzionalità di alcune parti del corpo e per non aggravare le lesioni già riportate. Per fare questo viene eseguito un apposito corso di primo soccorso, tipo questo.

C’è poi la fase di trasporto del paziente perché viene sistemato in maniera adeguata all’interno dell’ambulanza per rendere il viaggio quanto più confortevole possibile. Durante il trasporto il soccorritore può somministrare ossigeno e supportare dal punto di vista emotivo.

Infine, c’è l’attività finale, ossia l’arrivo al pronto soccorso ospedaliero e l’affidamento al personale sanitario. In questo momento si conclude così l’intervento da parte del soccorritore che ha permesso in pochi minuti ad un paziente di raggiungere un plesso ospedaliero per essere sottoposto a cure mediche per le quali è fondamentale la tempistica.