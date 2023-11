Formia, manifestazione in piazza contro la violenza sulle donne

“Perché lo facciamo? Perché pensiamo che alcune battaglie di civiltà vadano fatte insieme e non hanno colore politico”. Questo è il principio alla base della manifestazione organizzata a Formia dalla due consigliere di opposizione Imma Arnone e Paola Villa, in agenda dalle 20 di giovedì 23 novembre in piazza Vittoria. Il titolo dell’evento è eloquente, ‘Facciamo rumore! Il silenzio uccide due volte’, e prende spunto proprio dalle parole della sorella della giovane Giulia Cecchettin, l’ultima giovanissima vittima delle oltre 100 donne assassinate in Italia nel solo 2023 da mariti, compagni, ex fidanzati.

“Contro ogni forma di violenza sulle donne, sia essa fisica o verbale, sia nel mondo, in Italia o nella nostra città di Formia è ora di dire basta”, dicono Arnone e Villa. “Abbiamo scelto convintamente di non dare una connotazione politica alla manifestazione, benché organizzata da due consigliere di opposizione, perché riteniamo che su certi temi ci debba essere unità. Siamo convinte che tante donne e uomini della politica, delle professioni, dell’associazionismo dell’intero golfo di Gaeta prenderanno parte a questo momento di riflessione mettendo da parte ciò che può dividere, ma avendo come unica consapevolezza che è finito il tempo dei minuti di silenzio che durano fino alla prossima vittima, e che sia tempo di fare rumore; a tal proposito si invitano tutti e tutte coloro che parteciperanno a portare una candela, per illuminare il buio dell’ignoranza che genera la violenza, o un oggetto col quale fare rumore”.