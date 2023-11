Auto si ribalta e finisce contro un albero: morto un giovane, grave l’amico

Ancora una tragedia della strada, in provincia di Latina. Si è verificata mercoledì mattina lungo la Migliara 48, nel territorio di Sabaudia, vedendo una Bmw finire fuori strada, ribaltandosi in un fossato, per poi finire la propria corsa contro un albero.

La macchina era condotta da un 22enne indiano, deceduto, mentre l’amico che viaggiava con lui, un giovane connazionale, è stato trasferito in gravi condizioni presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è stato ricoverato in pericolo di vita.





Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, hanno operato i carabinieri di Sabaudia e la polizia provinciale. Accertamenti in corso, per la ricostruzione delle cause e dell’esatta dinamica dell’accaduto.