Si perdono sui monti, salvati due giovani di Formia

Una domenica pomeriggio da incubo per dei giovani di Formia che avevano deciso di avventurarsi sui monti del comprensorio al confine con Itri in zona monte Ruazzo.

Due dei quattro avventurieri hanno sbagliato il sentiero di ritorno, perdendosi sui monti all’imbrunire. Allertate le squadre di soccorso del Ver Sud Pontino è scattata la fase del recupero.





Allertati anche Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. A trovare i giovani spaventati e infreddoliti, dopo ore di ricerca i volontari della Protezione Civile che per ricondurli al luogo in cui avevano lasciato l’auto, ci hanno messo ben 10 chilometri. Spavento e nulla più per i giovani di Formia. Nei giorni scorsi si era verificato qualcosa di analogo nella zona del Redentore, quando a perdersi erano stati due turisti.