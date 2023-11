Ospedale, si prosegue con i “tavoli tecnici” e l’ipotesi della piazza

A Fondi si continua a parlare di sanità e in particolar modo di ospedale. Sabato scorso l’ennesimo tavolo tecnico riunito nell’aula consiliare Luigi Einaudi.

A prendere parte all’incontro organizzato e coordinato dal presidente del consiglio comunale Giulio Mastrobattista, sono stati i vertici del comitato Pro Ospedale, il sindaco di Fondi e in questo caso il consigliere regionale di Forza Italia Cosmo Mitrano.





In particolar modo i membri del comitato di cittadini hanno fatto intendere che se non arriveranno risposte, il ritorno alla piazza sarà un atto dovuto per difendere il nosocomio di via San Magno.

Già in passato le manifestazioni a difesa del San Giovanni di Dio sono state numerose e anche molto partecipate. L’idea dell’approccio dei tavoli tecnici è quella di seguire la strada istituzionale, ma non viene esclusa la possibilità di una grande manifestazione di piazza.