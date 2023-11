“Minacciata da un consigliere comunale” è la denuncia di una volontaria

Una volontaria delle guardie ambientali di Formia ha denunciato un consigliere comunale di maggioranza.

La donna, che era a servizio dell’azienda per la distribuzione dei kit per il nuovo servizio di differenziata, avrebbe spiegato ai carabinieri come, al termine di un diverbio con un uomo, sarebbe stata minacciata dallo stesso con frasi del tipo “tu non sai chi sono io, adesso di faccio vedere”.





Questi, era una consigliere comunale di maggioranza. Toccherà alla Procura di Cassino far luce sul fatto avvenuto a inizio novembre e che potrebbe scuotere il panorama politico locale.