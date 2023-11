Oggi a Gaeta: “Nati per Amare”

Sarร lโ€™occasione per conoscere ๐„๐๐ฎ๐œ๐š๐ซ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฏ๐ข๐ญ๐š, metodo innovativo per unโ€™educazione alternativa e felice centrato sulla crescita olistica del bambino.

Questa pratica, giร attuata con successo in altri Paesi del mondo da oltre 40 anni, permette ai bambini di imparare in un ambiente gioioso e stimolante in cui la natura, lโ€™arte, la musica, lo yoga e la meditazione sono strumenti preziosi.