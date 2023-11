Fondi, il senatore Fazzone indagato per corruzione. Lui: “Nulla di illecito”

Il senatore di Forza Italia Claudio Fazzone, fondano presidente della Commissione Ambiente e coordinatore regionale del partito, è indagato dalla Procura della repubblica di Latina per corruzione impropria.

Come riportato da Repubblica, secondo il procuratore capo Giuseppe De Falco e del sostituto procuratore Valentina Giammaria il politico pontino durante il Covid, quando la sua città divenne zona rossa, avrebbe chiesto a un dirigente della Regione Lazio, Massimo Luciano, un favore per via telefonica: prorogare un corso per l’agricoltura presso una scuola paritaria. In cambio, stando a quanto ipotizzato dagli inquirenti, si sarebbe interessato alla situazione lavorativa della figlia del dirigente, anche lui indagato, come del resto il responsabile dell’istituto.





Ascoltato da Repubblica, Fazzone ha respinto ogni accusa: «Non ho commesso alcun reato. Durante il periodo Covid il responsabile della scuola, un amico e una bravissima persona, aveva difficoltà a contattare la Regione e temeva di perdere il finanziamento per far prorogare un corso. Parliamo di una proroga possibile e legittima da richiedere. Mi sono soltanto interessato per tale richiesta, che ritengo sia una cosa che si può fare e che un politico deve fare». E la questione del posto di lavoro della figlia del dirigente regionale? «Mi ha detto che la figlia non riusciva a trovare un’occupazione degnamente retribuita. Gli ho risposto che chi ha una laurea non ha nulla da temere, deve solo aver pazienza ed eventualmente rispondere ai bandi fatti da società pubbliche o alle richieste di aziende private. Nulla di particolare e nulla di illecito».

Il 24 novembre il gip del Tribunale di Latina Mario La Rosa dovrà decidere sulla richiesta avanzata dalla Procura di una proroga delle indagini, nonché sulla richiesta di utilizzo delle intercettazioni, che va inviata al Senato. Da quanto emerso, l’indagine sarebbe collegata a un’altra vicenda attenzionata dai carabinieri, che vede Fazzone estraneo e riguarda una procedura urbanistica del Comune di Fondi.