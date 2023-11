Acquacoltura, l’assessore Palazzo: “Pd travisa il senso, attacco inaccettabile”

«Leggo sulla stampa alcune dichiarazioni del Pd, che in merito alla delibera sugli impianti di piscicoltura nel golfo di Gaeta, travisa completamente il senso del nostro intervento». Lo ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, alla Transizione energetica e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

«Con le modifiche alla delibera del 19 febbraio 2010, approvate in giunta la scorsa settimana, abbiamo fissato un primo passaggio e i nostri atti vanno nel rispetto assoluto della continuità amministrativa. Si è trattato quindi di un passaggio doveroso al quale seguiranno azioni concrete a stretto giro, sempre che se ci si conceda il tempo prima di lanciarsi in affermazioni del tutto fuori luogo», ha spiegato Palazzo.





«A breve, insieme all’assessore Giancarlo Righini, convocheremo i sindaci della zona e i proprietari degli impianti per dare il via agli attesi spostamenti degli allevamenti di pesci e capire come procedere. Lo faremo nel rispetto di quanto stabilito proprio dalla Carta vocazionale che noi al contrario di quanto affermato dal Pd, non abbiamo assolutamente fatto saltare. Siamo anzi entrati di più nel merito supportati da studi scientifici, per dire definitivamente cosa inquina e cosa no, dando quindi un contributo per fare chiarezza e indicare le linee su cui intervenire», ha concluso l’assessore.