Terracina, sequestrati 800 grammi di hashish: arrestato un 46enne

Nella mattinata di giovedì i carabinieri del N.O.R. – Aliquota Radiomobile di Terracina e della locale Stazione, con l’ausilio di unità cinofile del Nucleo di Ponte Galeria e di personale di altri reparti della Compagnia terracinese, hanno eseguito dei decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Latina, a firma del procuratore aggiunto Carlo Lasperanza. In tale contesto, gli operanti hanno rinvenuto nella disponibilità di un 46enne cittadino extracomunitario residente da molti anni a Terracina, già noto alla forze dell’ordine, 800 grammi di hashish, suddivisi in panetti da 100 grammi ciascuno. L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del sostituto procuratore di turno, accompagnato presso la casa circondariale di Latina.