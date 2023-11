Si perdono sul Redentore: salvati due turisti

Sono dovuti intervenire i Carabinieri, e anche i Vigili del Fuoco per mettere in salvo una coppia di origini tedesche e bulgare che avevano perso il senso dell’orientamento nella folta vegetazione presente in zona senza riuscire poi a far ritorno nelle aree dei sentieri principali.

Una volta che i due hanno messo in moto la macchina dei soccorsi, questa è riuscita a mettere in salvo i due, malgrado le difficoltà delle comunicazioni dovute soprattutto all’assenza di campo nella zona.





Per i due stranieri solo molta paura e un forte stato di shock.