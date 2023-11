Due omicidi, vittime e sospettati: tutti stranieri

Si sono consumati nella notte del 13 novembre, due omicidi in due situazioni completamente autonome e differenti nel territorio della provincia di Latina. Uno di questi è stato riscontrato a Bella Farnia nel territorio di Sabaudia, l’altro a Sermoneta.

In entrambi i casi le vittime sarebbero cittadini stranieri, seppur le dinamiche sono diverse, come diverse sono le nazionalità dei fermati.





L’omicidio di Sabaudia si sarebbe verificato in un’abitazione tra coinquilini, nell’altro caso a Sermoneta, il tutto sarebbe avvenuto durante una festa privata.

Per il fatto di cronaca di Bella Farnia, dove ad essere ammazzato è stato un cittadino indiano, sono sospettati due connazionali della vittima. Per quanto accaduto in quel di Sermoneta, gli occhi degli inquirenti sarebbero puntati su un cittadino nigeriano che potrebbe essere il colpevole dell’assassinio del connazionale.

Per tutte e tre le persone, seppur prevale il principio di presunzione di innocenza, sono scattati dei fermi.