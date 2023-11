Mitrano (FI): “Lavoriamo per eliminare inefficienze isole pontine”

“La riunione odierna in Commissione Trasporti insieme a tanti amministratori locali ha rappresentato un momento di confronto molto utile, durante il quale si abbiamo ragionato in modo costruttivo per trovare soluzioni alle criticità legate al trasporto marittimo nell’area pontina”.

Lo ha detto il presidente della Commissione Trasporti, Cosmo Mitrano, al termine della seduta di Commissione odierna alla quale hanno partecipato anche Gennaro Greca, Federalberghi Ponza, Giovanni Mastropietro, Confcommercio Ponza, Emilio Aprea, Proloco Ponza, Oreste Romagnolo, Ristoratori Ponza, Pietro Pennacchio, Federalberghi Ventotene, Andrea Biondo, Confcommercio Ventotene, Daniele Coraggio, Associazione VentoteneMia, Andrea Nardone, Coordinatore della struttura di missione del Commissario ad acta per la valorizzazione del carcere di Santo Stefano e i sindacati Uiltrasporti Lazio, Filt Cgil Lazio, Usalc-Uncdim-Smacd.





“Gli amministratori lamentano una carenza di controlli nel contratto di servizio, e soprattutto la mancanza di collegamenti tra le isole, perché è assurdo che, ancora oggi, se un cittadino, o un turista, da Ponza vuole andare a Ventotene deve obbligatoriamente passare per Formia o Anzio o Terracina. Nella riunione odierna è emersa la necessità di inserire, nella nuova gara, l’acquisto di nuovi mezzi e di valutare la possibilità di dividere in lotti la gara stessa, onde evitare la monopolizzazione dei servizi da parte dei concessionari”.

Maggiore efficienza dei servizi e delle infrastrutture e tutela degli operatori marittimi, sono i principali temi trattati nella seduta, “ho fatto un plauso al prezioso lavoro quotidianamente svolto dagli operatori e dai sindaci”, ha sottolineato Mitrano. “Lavoreremo con impegno, coordinando istituzioni, imprese, sindacati e associazioni di categoria, che rappresentano la governance del territorio, affinché si facciano concreti passi in avanti in tal senso già nelle prossime settimane. Ho già in programma una riunione con l’assessore Ghera per confrontarmi con lui su questi aspetti. Ringrazio i colleghi che hanno partecipato alla seduta di Commissione odierna per il fattivo contributo fornivo”, ha concluso.