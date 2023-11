Le migliori zone di Bologna dove andare a vivere

Bologna è una delle città italiane più note per la sua straordinaria bellezza panoramica, per la cultura artistica e architettonica, nonché per la squisita cucina tradizionale. A causa del suo carattere unico, Bologna non attira soltanto turisti da ogni parte del mondo, ma anche numerose persone tra cui giovani studenti, famiglie o coppie che desiderano trasferirsi in una delle gemme culturali d’Italia e coglierne tutte le opportunità. Chiunque sia in cerca di case in vendita bologna deve, tuttavia, informarsi circa quali sono i suoi quartieri migliori in base soprattutto alle proprie esigenze e ai propri desideri. Di seguito, ecco una lista delle migliori zone di Bologna dove andare a vivere.

Centro storico

Una delle migliori zone dove andare a vivere nella città di Bologna è senz’altro il suo Centro Storico. Si tratta del cuore antico della città, di un luogo affascinante fatto di strade acciottolate, piazze e monumenti storici che attirano ogni anno centinaia e centinaia di turisti da tutto il mondo; tra questi ci sono le famosissime due Torri: Garisenda e Asinelli situate proprio all’ingresso dell’antica via Emilia. Al Centro Storico di Bologna è possibile passeggiare per le strade medievali dove passato e presente si mescolano in una fusione armonica di cultura e tradizione e dove è possibile acquistare in boutique alla moda e gustare le prelibatezze locali in deliziosi ristoranti. Insomma, per chiunque ami l’arte, la storia e la gastronomia, il Centro Storico è il luogo perfetto dove vivere a Bologna.





San Donato

Non molto distante dal Centro Storico è anche il quartiere di San Donato; si tratta di una zona residenziale molto tranquilla circondata da ampi parchi in cui si respira un’atmosfera rilassante e dove ogni luogo come scuole, negozi o mercati è facilmente raggiungibile, dunque una zona perfetta anche per le famiglie con bambini, poiché San Donato è uno dei quartieri più sicuri e accoglienti in cui abitare, senza però dover rinunciare alla vicinanza del Centro città. Tra i meravigliosi giardini e parchi pubblici che è possibile visitare nella zona di San Donato ci sono il Parco San Donnino, il Parco Scandellara, l’Arboreto del Pilastro e il Parco intitolato all’intellettuale Pier Paolo Pasolini, anch’esso originario di Bologna, in cui è presente anche un’arena a cielo aperto.

Santo Stefano

Santo Stefano è una zona di Bologna molto nota e amata per il suo fascino pittoresco e antico. Si tratta di un quartiere in cui le strade sono vicoli stretti che portano a meravigliose chiese storiche e in cui sono presenti botteghe dove tutt’oggi lavorano i maestri dell’artigianato tradizionale. È sicuramente una delle zone dall’atmosfera più suggestiva e magica, perfetta per gli amanti dell’architettura e della storia dell’arte poiché proprio a Santo Stefano vi sono diversi musei e gallerie d’arte con affascinanti collezioni, nonché adorabili bar e café. Insomma, per chiunque desideri trasferirsi a Bologna e respirare a pieno la sua bellezza e la sua cultura, Santo Stefano è una delle zone da tenere in considerazione.

Saragozza

Per tutti coloro che amano intrattenere un’attiva vita notturna, allora il quartiere Saragozza è il luogo ideale in cui andare a vivere. Saragozza è la zona più vivace della città di Bologna e pullula di ristoranti chic e bar frequentatissimi. Le strade si animano ogni sera grazie a eventi, feste di quartiere e una varietà di locali e negozi dove non ci si annoia mai; che ci si voglia ritrovare tra colleghi dopo il lavoro per bere qualche drink con buona musica di sottofondo o uscire con i propri amici nel weekend, Saragozza è il quartiere ideale per chi è in cerca di divertimento, delizie locali e socializzazione.

Foto di RitaMichelon da Pixabay