Terracina, la dirigente scolastica Barbara Marini premiata dall’Anp

Mercoledì 8 novembre, presso l’auditorium del Goethe Institut di Roma, l’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola – ANP Lazio, nell’ambito della XII edizione della manifestazione “Note di Merito”, ha conferito il “Premio Piero Romei” XII edizione alla professoressa Barbara Marini, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Maria Montessori di Terracina, “per il proficuo ed appassionato impegno professionale nell’istituzione scolastica”.

I riconoscimenti sono stati assegnati a coloro che si sono distinti per merito nella scuola, come dirigenti e insegnanti, ed anche a personaggi del mondo della cultura, della Chiesa, della scienza e dell’arte che hanno trattato con particolare interesse le diverse problematiche giovanili e i temi dell’istruzione, della formazione, dell’educazione e della cittadinanza. Nel corso degli anni ANP Lazio ha avuto l’onore di premiare numerose personalità che hanno svolto un ruolo importante nell’educazione delle giovani generazioni, tra i quali Luigi Berlinguer, Massimo Ammaniti, Luca Serianni, Bruno Vespa, Barbara Carfagna e moltissimi altri.





Ma chi è Barbara Marini? Classe 1972. Laureata in Lettere presso l’Università La Sapienza di Roma con il massimo dei voti, quindi Specializzazione in Analisi e gestione della comunicazione multimediale e in Sociologia e Psicologia della comunicazione didattica; Master sulla Dirigenza degli Istituti Scolastici presso l’Università Tor Vergata di Roma. A 19 anni inizia l’avventura nel mondo della scuola; docente dell’infanzia prima, della primaria poi, quindi secondaria di I grado. Tra un ordine di scuola e l’altro, tre anni di esperienza lavorativa presso il Ministero degli Affari Esteri, settore scuole all’estero, tre anni di collaborazione con RAI Educational. Nel 2012 inizia l’avventura da Dirigente Scolastico, prima a Roma quindi a Terracina, presso l’Istituto Comprensivo Maria Montessori, attuale sede di titolarità. Nella gestione scolastica cerca di indirizzare la propria azione alle priorità dell’Agenda Europea 2030, in particolare: inclusione, sostenibilità, digitalizzazione, creatività. Dal 2021 organizza presso la Scuola, in collaborazione alle associazioni qualificate, lo Sportello per l’Autismo, un punto di riferimento per il personale e per le famiglie del territorio. Dal settembre 2022 coordina le azioni di formazione del personale dell’Ambito 23 del Lazio in quanto l’Istituto che dirige è stato individuato quale Scuola polo per la formazione. Dal 2023, traghetta l’Istituto verso il modello DADA, Didattiche per Ambienti di Apprendimento, anche grazie alle risorse del PNRR. Significative le esperienze dell’Istituto nell’ambito del Programma Erasmus+. Da diversi anni, è Osservatore Invalsi e valutatore nell’ambito del Programma Erasmus+.

“Sono veramente onorata – afferma la dirigente scolastica Barbara Marini – di aver ricevuto questo riconoscimento inaspettato, frutto non solo del mio personale impegno ma anche e soprattutto dello staff dell’Istituto Comprensivo Maria Montessori di Terracina che rappresento. Ringrazio l’ANP, nelle persone del suo presidente nazionale Antonello Giannelli, del presidente regionale Cristina Costarelli, di quello provinciale Antonino Clemente e il Mario Rusconi per la costante attenzione al mondo della scuola e delle giovani generazioni. Grazie anche e soprattutto al personale della mia scuola, docenti e ATA, agli alunni e alle rispettive famiglie, per gli stimoli che quotidianamente mi trasmettono, anche involontariamente, e che mi spingono a fare sempre di più e sempre meglio senza sentirmi mai da sola”.