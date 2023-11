Sicurezza a Latina, nuovo servizio interforze nel quartiere Nicolosi

Nel pomeriggio di venerdì la Questura di Latina ha coordinato l’ennesimo servizio interforze finalizzato a garantire un durevole effetto di deterrenza e repressione delle condotte criminali del capoluogo, anche sulla base di una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini.

Le pattuglie della Polizia di Stato – Squadra Volante, Polizia Amministrativa, Polizia Stradale, Reparto Prevenzione Crimine Lazio e Unità Cinofile di Nettuno – d’intesa con le altre forze di polizia, hanno effettuato specifiche attività di controllo del territorio nel quartiere Nicolosi.





Nella circostanza sono stati effettuati posti di controllo a pettine che hanno consentito di identificare 200 persone, molte delle quali con pregiudizi di polizia e controllare 80 veicoli.

Nell’ambito di tale attività sono stati sequestrati circa 15 grammi di hashish, sono stati eseguiti controlli a persone ristrette agli arresti domiciliari, mentre sul versante degli esercizi commerciali, in collaborazione con funzionari della Asl – Settore Sicurezza sul Lavoro, sono state controllate 3 attività che hanno fatto registrare alcune violazioni amministrative e la presenza di lavoratori non in regola, per le cui violazioni i rispettivi titolari sono stati sanzionati. La Polizia Stradale, invece, ha contestato numerose violazioni al Nuovo Codice della Strada.

“Tale operazione, condotta in piena sinergia dalle diverse forze di polizia, nel quadro delle attività coordinate poste in essere sotto l’egida della Prefettura di Latina, punta ad effettuare un più mirato e profondo controllo del territorio, setacciando interi quartieri del capoluogo”, spiega la Questura.