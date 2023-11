Latina, due aree parcheggio per caravan e camper

Giovedì pomeriggio l’assessore alla Marina del Comune di Latina, Gianluca Di Cocco, è intervenuto nella commissione Trasporti Turismo e Marina presieduta dalla consigliera comunale Federica Censi. Nella riunione si è discusso della possibilità di realizzare aree parcheggio da riservare a caravan e camper.

“Il turismo camperistico – dichiara l’assessore – è in forte espansione: in Italia ci sono milioni di italiani che viaggiano in camper generando un fatturato di miliardi di euro. Puntare anche su un turismo di questo genere significherebbe offrire una possibilità in più alla città di Latina e rendere realtà la destagionalizzazione. I camperisti, infatti, viaggiano tutto l’anno e non solo l’estate, puntano alla conoscenza del territorio dal punto di vista storico e naturalistico non disdegnando i percorsi enogastronomici. Ringrazio la presidente Federica Censi per aver ben compreso l’importanza di tale progetto. Latina e la provincia hanno, da questo punto di vista, molto da offrire: percorsi naturalistici in prossimità di laghi, borghi meravigliosi con feste tradizionali secolari e molto altro. Per queste ragioni sono state individuate due aree idonee da destinare a parcheggio per caravan e camper che sono quelle a ridosso del parco Vasco De Gama e a Borgo Grappa. Ad oggi, infatti, esiste solamente un parcheggio riservato ai camper nell’area di Vasco De Gama, ma valido solamente ad ore e, nell’ottica di una promozione turistica del territorio occorre ripensare gli spazi e l’offerta. Perché le aree siano funzionali occorre istituire collegamenti idro-elettrici, con possibilità di effettuare lo scarico delle acque, servizi igienici, sistemi di illuminazione, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e cartellonistica con toponomastica della città e informazioni turistiche. La commissione ha deciso di procedere con una manifestazione di interesse per muoversi in questa direzione”.