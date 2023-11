I carabinieri di Sperlonga hanno arrestato un uomo di 46 anni del posto.

Questi è stato raggiunto da un ordine esecutivo, a seguito dei fatti avvenuti lo scorso 2 luglio. In realtà l’uomo doveva già rispondere di lesioni e maltrattamenti in famiglia per una pena sospesa a seguito di un episodio che aveva visto vittima la compagna nel 2020.





Dopo l’episodio della scorsa estate è stato rigettato l’affidamento in prova ed è stata ripristinata la pena residua di oltre 10 mesi di reclusione.