Paura a Minturno, esplode una caldaia

Il boato, poi la paura. Il tutto ieri mattina a Minturno in via Cadorna a poca distanza da piazza Annunziata.

L’incidente, che fortunatamente non ha coinvolto persone, è avvenuto domenica. Anche le persone presenti al vicino campo sportivo si sono spaventate tanto che in molti sono usciti dall’impianto per capire cosa stesse accadendo.





Alla base dell’esplosione della caldaia probabilmente un malfunzionamento, anche se la caldaia era stata installata meno di un anno fa. L’impianto era quello di un appartamento di una seconda abitazione.

I proprietari, giunti nella casa, hanno aperto l’acqua calda e dopo poco è arrivata l’esplosione.

Sul posto i Vigili del Fuoco, fortunatamente nessun danneggiamento ad esclusione proprio della caldaia.