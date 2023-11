Maltempo in Toscana, i Falchi di Fondi in prima linea

Anche la Città di Fondi presente in Toscana per prendere parte alla grande catena umana che sta lavorando giorno e notte per fronteggiare l’emergenza maltempo.

Sabato, alle prime luci dell’alba, su attivazione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile del Lazio, con la Colonna Mobile Regionale, sono infatti partiti gli uomini e le donne della Protezione Civile “Falchi Pronto Intervento” coordinati dal presidente Mario Marino. Destinazione Quarrata in provincia di Pistoia dove i volontari si sono subito rimboccati le maniche e messi al lavoro.





Le squadre operative, dotate di diverse attrezzature tra cui motopompa e idrovora necessarie per lo svuotamento di piccoli e grandi locali allagati, hanno raggiunto la cittadina toscana, che conta poco più di 25mila abitanti ed è stata una delle località più colpite dall’emergenza.

Le operazioni di soccorso alla popolazione, condotte con il coordinamento dell’Agenzia regionale di Protezione civile, continuano senza sosta ormai da oltre 48 ore.

A ringraziare il personale intervenuto è stato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha espresso parole di gratitudine per gli aiuti pervenuti dal Lazio.

A fargli eco questa mattina il sindaco Beniamino Maschietto, orgoglioso che Fondi, ancora una volta, abbia dato prova di solidarietà, coraggio e altruismo.