Falso malore per andare via senza pagare il conto, il fatto

Pare abbiano finto un malore al ristorante per non pagare il conto. Secondo le notizie emerse, pare avessero anche promesso di tornare a saldarlo ma così non è stato.

È quanto accaduto circa un mese fa in un noto ristorante di Formia dove una coppia di 44 anni lui e 42 lei si sono negativamente distinti per essere andati via dal locale senza pagare il conto e addirittura fingendo un malore.





I gestori del locale, dopo aver compreso che si fosse trattato di un raggiro hanno fatto presente la cosa alle forze dell’ordine le quali hanno riscontrato come i due fossero già noti per questioni analoghe. La notizia è arrivata fin sui media nazionali.