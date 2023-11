Dopo due anni dall’alluvione di Itri si attende la messa in sicurezza

Nei giorni scorsi l’anniversario dell’alluvione a Itri che nella notte tra il 3 e il 4 novembre del 2021 fece molta paura alla cittadinanza locale con acqua e fango che invasero le principali vie del centro.

A due anni da quel fatto catastrofico, alcuni interventi sono stati realizzati come la sistemazione delle strade per garantire la viabilità e il ripristino dell’illuminazione.





Sono stati anche stanziati circa 170 mila euro per la progettazione delle opere di messa in sicurezza, ma i cittadini delle zone allora colpite dalla violenta ondata di maltempo lamentano ancora il fatto che, ad ogni allerta meteo almeno “arancione” devono lasciare le proprie case per motivi di sicurezza.