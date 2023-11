Presunta violenza sessuale dopo un passaggio in motorino, 22enne arrestato

Nella giornata di venerdì i carabinieri della Stazione di Priverno hanno fermato un 22enne di origine magrebina, senza fissa dimora in Italia, per il reato di violenza sessuale.

Secondo le indagini, il giovane avrebbe avvicinato una ragazza del posto mentre era in sella al suo ciclomotore, offrendosi di accompagnarla a casa. Tuttavia, una volta giunti in una strada isolata l’avrebbe costretta con la forza a seguirlo all’interno di un edificio, dove l’avrebbe denudata e obbligata a avere rapporti sessuali contro la sua volontà. Stando alle ricostruzioni la vittima è riuscita a liberarsi e fuggire, rifugiandosi nelle campagne circostanti, fino a quando è stata soccorsa da un passante che l’ha accompagnata all’ospedale di Latina. I medici hanno emesso un referto con una prognosi di dieci giorni, per via di un trauma cranico non commotivo, contusioni ed escoriazioni multiple.





Successivamente, la vittima è stata accompagnata presso gli uffici della Stazione di Priverno per sporgere denuncia. Grazie alle immediate indagini condotte dai carabinieri, l’aggressore è stato rintracciato rapidamente. Su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura di Latina, con cui i militari si sono rapportati in stretta sinergia, il giovane è stato associato presso la casa circondariale di Latina, in attesa della convalida del provvedimento.