Scandalo Karibu, Uiltucs: “Senza le denunce dei lavoratori non sarebbe emerso”

“Oggi abbiamo nuovamente manifestato innanzi il Tribunale di Latina a sostegno dei lavoratori Karibu e AID. Ora possiamo dirlo: se i lavoratori non avessero denunciato e gridato, questo scandalo sull’accoglienza non sarebbe mai emerso con queste dimensioni. Come Uiltucs Latina continueremo a sostenere la vertenza e le denunce vista la mancata sorveglianza degli enti erogatori dei progetti, i quali dovevano maggiore attenzione. Oggi abbiamo un quadro abbastanza chiaro, da anni il lavoro e di conseguenza i lavoratori erano considerati dai rappresentanti di Karibu e AID solo degli strumenti per raggiungere il loro profitto personale, il lavoro è altra cosa”. A parlare, dopo l’arresto dei dirigenti della coop dei migranti Karibu e dopo l’ultima protesta dei lavoratori, è il segretario della Uiltucs Latina Gianfranco Cartisano. “Dopo l’ordinanza abbiamo capito che per loro e Lady Soumahoro le risorse economiche delle coop erano sempre disponibili, per il lavoratori non c’erano mai i soldi degli stipendi. Confidiamo nel lavoro degli inquirenti, le posizioni e le denunce dei lavoratori e della Uiltucs”.

