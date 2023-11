Cisterna di Latina, il centro storico pronto a rifarsi il look

Sono stati consegnati i lavori per il piano di recupero e valorizzazione del centro storico di Cisterna di Latina. Si tratta di un importante intervento finanziato con fondi del Pnrr che interesserà vie, piazze e spazi verdi di proprietà comunale all’interno del centro storico per un importo complessivo di euro 1.045.000,00.

Più precisamente la riqualificazione e la manutenzione riguarderà piazza Caetani, piazza Santi Pietro e Paolo, l’area compresa tra via Garibaldi, via Carlo Alberto, via dell’Anello e via Giordano Bruno.





Un intervento da ultimarsi nel 2025 e che riguarderà il decoro e la sistemazione delle piazze, delle strade, il potenziamento dell’illuminazione pubblica, l’installazione di panchine, cestini, la creazione di zone d’ombra.

Piazza Vittorio Emanuele verrà riqualificata con la realizzazione di giochi a terra per bambini, largo De Bonis avrà una nuova illuminazione, ma l’intervento probabilmente più importante riguarderà il parcheggio di via Giordano Bruno, dove si svolge il mercato del sabato: una grande scalinata che congiungerà il borgo storico con viale America e quindi il resto della città. E poi le panchine “parlanti” che non saranno solo elementi di arredo ma anche luoghi in cui si racconterà la storia della città.

«La cosiddetta Cisterna Vecchia – affermano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Santilli – porta ancora i segni evidenti dei bombardamenti della guerra e di una caotica ricostruzione postbellica. Con questo consistente intervento, finanziato dal Pnrr, intendiamo restituire decoro alle aree comunali di quello che era il nucleo originario della città, offrendo spazi e arredi che favoriscano la socializzazione, che possano attrarre visitatori, e che siano di impulso per una riqualificazione dei vari immobili privati, spesso frammentati in tante proprietà, così da far veramente rinascere il nostro amato borgo».