FOTO – Calcio, il Formia sconfitto all’ultimo secondo dall’Unipomezia

Sconfitta praticamente all’ultimo secondo, nel giorno di Ognissanti, per il Città di Formia. Nella gara interna contro l’Unipomezia, valida per il Girone B dell’Eccellenza laziale, la compagine del Sud pontino ha perso per una rete a zero, incassando il gol decisivo al 52esimo minuto del secondo tempo, ad opera di Camara.

FOTOGALLERY a cura di Renato Olimpio per h24notizie





Città di Formia: Caparro, Conte (42’st Marotta), Pastore, Garcia, Colacicco, Novelli, Da Silva (50’st Petronzio), Marino (29’st Zullo), Buglia, Rizzi, Sidibe – Panchina: Citarella, Tortora, Porzio, Frascogna, Candillo, Coreno – Allenatore: Perrella

Unipomezia: Borghi, Morelli, Bagaglini, Bordi, Suffer (26’st Paoloni), Binaco (11’st Delgado), Ippoliti (26’st Amadio), Ramceski, Piro (11’st Morbidelli), Camara, Lupi (26’st Valle) – Panchina: Gonzalez Benz, Pacchiarotti, Paladino, Rondoni – Allenatore: Casciotti

Marcatori: Camara 52’st

Arbitro: Bini di Macerata

Assistenti: Morlacchetti di Roma 2, Garcea di Roma 1

Espulsi al 40’st Buglia (C) per somma di ammonizioni Ammoniti Garcia, Rizzi, Da Silva, Bagaglini, Bordi Angoli 1-4 Fuorigioco 4-1 Rec. 1’pt-7’st