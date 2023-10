FOTO – Calcio, arbitri e assistenti di Serie A e B in raduno a Formia

Ha preso il via in questi giorni, presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia, il raduno della CAN – Commissione Arbitri Nazionali, che ha riunito tutti gli arbitri e gli assistenti di Serie A e B. Un incontro organizzato fare un’analisi tecnica dopo le prime giornate del campionato di calcio, e seguito da test fisici.

Il raduno è iniziato con il responsabile della Commissione Arbitri Nazionale Gianluca Rocchi, insieme ai componenti Andrea Gervasoni, Antonio Damato e Dino Tommasi, ad esaminare una serie di filmati relativi agli ultimi turni dei due massimi campionati nazionali. Il focus si è concentrato in particolare su rigori, gestione delle proteste, gravi falli di giuoco e timing di intervento.





Di seguito, alcuni momenti del raduno immortalati per h24notizie dal fotoreporter pontino Renato Olimpio:

FOTOGALLERY a cura di Renato Olimpio