Ponte Sisto: da oggi chiusura per lavori di manutenzione

Chiusura a partire da oggi, venerdì 27, del Ponte Sisto sulla già S.P. Badino dal km. 9+400 al 9+450 in entrambe le direzioni. Sull’attuale struttura provvisoria sono necessari dei lavori di manutenzione per garantire la sicurezza necessaria fino alla realizzazione del nuovo ponte.

“Proprio questa mattina – fa sapere il sindaco Francesco Giannetti – il consiglio comunale di Terracina ha approvato la variazione al proprio bilancio prevedendo il finanziamento del nuovo ponte sul fiume Sisto, intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche in relazione alla importante funzione svolta dal vecchio ponte, che l’opera provvisoria in ferro attualmente in essere non può assicurare.





In vista dell’attivazione delle procedure per la realizzazione del nuovo ponte si è tuttavia ritenuto necessario assicurare la massima sicurezza a chi è obbligato a percorrere quello provvisorio, a suo tempo collocato in sito dalla Provincia di Latina.

Nel corso del procedimento per l’adozione dei relativi atti è emersa la necessità di eseguire interventi manutentivi a tutela della pubblica incolumità che rendono necessaria la interdizione temporanea al traffico.

Per questo il ponte è stato chiuso e gli uffici assicurano che, in assenza di elementi ostativi, i tempi saranno contenuti.

Nel frattempo le amministrazioni interessate procederanno a concludere l’accordo di programma funzionale alla realizzazione della nuova opera definitiva”.