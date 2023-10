Operazione Anni 2000, torna in libertà Vincenzo De Martino

Torna in libertà Vincenzo De Martino, di Santi Cosma e Damiano, condannato nell’ambito dell’operazione nota come Anni 2000 a 5 anni di reclusione per aver fatto parte di una associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nel Sud pontino.

L’uomo, detenuto nel carcere di Cosenza, ha visto infatti la IV Sezione della Corte di Appello di Roma accogliere l’istanza del difensore, l’avvocato Pasquale Cardillo Cupo, disponendone la rimessione in libertà con l’obbligo di presentazione ai carabinieri della Stazione di Santi Cosma e Damiano.





Intanto, proprio in questi giorni sono state depositate le motivazioni della sentenza che ha deciso gli appelli del giudizio abbreviato ed ora i difensori e la Procura Generale avranno 45 giorni per decidere se impugnare o meno la sentenza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.