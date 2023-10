Fondi, ragazzi autistici camerieri per una sera: l’appuntamento

Il 3 novembre l’associazione di promozione sociale LiberaMente ha organizzato presso il ristorante e lounge bar Co.Co una serata davvero speciale: alcuni ragazzi autistici dell’associazione si trasformeranno in camerieri per una sera, diventando membri dello staff del locale e servendo in maniera super professionale tutti gli ospiti presenti.

“Questa serata è il proseguimento di un progetto nell’ambito del #dopodonoi iniziato in estate durante il campo estivo”, spiegano da LiberaMente. “I ragazzi, seguiti in vari incontri da due esperti nel settore della ristorazione hanno imparato tutti i segreti del servizio in sala e nell’occasione proverranno a metterli in pratica”.





“A fine estate, a Terracina, è già stata organizzata una serata ed è stata un vero successo che era impossibile non replicare. Anche in quest’occasione, il ricavato della serata sarà utilizzato per finanziare la realizzazione di progetti per bambini e ragazzi con disordini del neurosviluppo”.

L’associazione LiberaMente è iscritta nel Registro Regionale del Terzo Settore, che opera nei settori sociale, educativo, psicologico, socio-sanitario e formativo per il soddisfacimento di interessi collettivi nei soggetti svantaggiati. L’associazione, nata nel febbraio 2017, ha sede legale nel comune di Fondi ed opera nell’intera provincia di Latina. Nello specifico, si occupa di garantire un percorso terapeutico riabilitativo altamente qualificato a bambini e ragazzi con Disordini del Neurosviluppo ed in particolare con Disturbo dello Spettro Autistico (Autism Spectrum Disorder, Asd), utilizzando soprattutto la tecnica comportamentale Aba e di sostenere l’inclusione sociale e lavorativa per migliorare la qualità di vita dei soggetti svantaggiati.

L’evento “Co.Co Aut” è già sold out, fanno sapere le operatrici del sodalizio, fiere tanto dei ragazzi quanto dell’evento, “un’importante e concreta esperienza di crescita e di prospettiva futura, da replicare ed ampliare il più possibile”.