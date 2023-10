Ripetitore a Mola della Corte, risolto contenzioso con abbattimento

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore all’Urbanistica Claudio Spagnardi informano la cittadinanza che, in data lunedì 23 ottobre 2023, inizieranno i lavori di demolizione dell’impianto di telefonia mobile attualmente ubicato in via Mola della Corte.

Il gestore, riconoscendo le motivazioni addotte dall’ufficio tecnico, il quale ha dimostrato che l’area è effettivamente soggetta a vincolo paesaggistico e che l’opera era stata realizzata in difformità rispetto a quanto comunicato nella Scia, ha infatti deciso di eseguire l’ordinanza di abbattimento emessa dal Comune di Fondi in data 18 agosto 2023.





La stessa compagnia, nella comunicazione pervenuta, ha evidenziato come nella relazione tecnica iniziale fosse stata erroneamente attestata l’insussistenza del vincolo paesaggistico.

Il gestore ha quindi deciso di non opporsi una seconda volta al provvedimento emesso dal Comune di Fondi e di dare il via alle operazioni di abbattimento.