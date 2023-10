Lago di Como: le località più trendy

Complice pure il recente acquisto di una casa da parte dei Ferragnez, il Lago di Como, l’inconfondibile Lario, è diventato un luogo ancora più apprezzato da parte dei turisti di tutto il mondo.

Nulla di strano: dopotutto, si parla comunque di una zona dove storia, bellezza naturale e tradizione culturale si fondono in maniera unica. Sono diverse le località che si affacciano su questo specchio d’acqua. Quali sono le più trendy? Scopriamone assieme alcune nelle prossime righe.





Laglio

Piccolo borgo di origini romane, la località di Laglio è una delle più suggestive del Lago di Como. Diventata famosa poco più di 20 anni fa per via della scelta, da parte di George Clooney, di acquistare una casa in loco, è sorvegliata da ripide montagne e caratterizzata dalla vicinanza con frazioni suggestive come quella di Soldino, celebre per la bellezza dei suoi cunicoli e delle sue piazzette.

Bellagio

Considerata la perla del Lario, questa località si trova nel punto di incontro tra i due rami del lago. Da non perdere è senza dubbio il suo caratteristico centro storico, dove è possibile trovare diversi monumenti meravigliosi tra architetture sacre e civili. Per quanto riguarda le prime, un doveroso cenno va dedicato alla Chiesa di San Girolamo, che ospita, al suo interno, mosaici a dir poco suggestivi.

Per chi vuole scoprirla con calma e sta cercando un luogo dove soggiornare, ricordiamo che wearegaylyplanet.com parla degli hotel più particolari in Italia, tra i quali compare anche una struttura locale, ossia Villa Mojana, un gioiello che si affaccia direttamente sul lago.

Varenna

Chi pensa che, per una giornata all’insegna del romanticismo, Verona sia l’unica meta possibile nel nord Italia, può anche cambiare idea. Anche il Lago di Como offre tantissimo a coloro i quali vogliono passare qualche ora all’insegna del relax e della bellezza con la persona che amano.

Fra le località da prendere in considerazione in questi casi, un doveroso cenno va dedicato a Varenna. Borgo conosciuto per la celebre Passeggiata degli Innamorati, merita di essere scoperto anche per un altro motivo, ossia la bellissima piazza centrale.

Qui si affaccia la Chiesa di San Giorgio, costruita sulle rovine di un antico tempio romano.

Questo edificio sacro si trova vicino a un’altra chiesa che vale la pena scoprire: quella di San Giovanni Battista.

In entrambe, sono custoditi meravigliosi affreschi.

Per chi ama i fiori, da non farsi assolutamente mancare è una visita presso i giardini di Villa Monastero.

Argegno

Non c’è che dire: a osservare le acque del Lario ci sono numerose località che, a ragione, possono essere definite dei gioielli. Tra queste, è necessario includere anche Argegno. Situato su un altopiano, il borgo è diviso in due dal fiume Telo. Tra le sue peculiarità principali, è possibile citare le caratteristiche case realizzate in pietra, addossate le une contro le altre.

Tremezzo

Più volte incluso nel novero dei borghi più belli d’Italia, quello di Tremezzo è noto per la presenza di un grande numero di ville di importante pregio storico e artistico. Quando lo si chiama in causa, è importante ricordare il suo essere vicino a numerosi percorsi di trekking adatti a tutti i livelli.

Nesso

Sulla strada che da Como porta a Bellagio, è possibile ammirare una delle perle più belle del Lago di Como: il borgo di Nesso. Questa località è famosa soprattutto per un motivo: la presenza dell’orrido.

Di cosa si tratta? Di una gola naturale che si trova in corrispondenza dello sbocco della Valle di Tuf e della Valle di Nosè. L’orrido di Nesso è visibile dal punto panoramico del ponte della Civera. In alternativa, dopo un percorso di 340 gradini, si può arrivare proprio in prossimità del lago.

A Nesso sono associate cinque frazioni. Quelle che i conoscitori della zona consigliano sono Borgovecchio e Coatesa.

Foto di Sergio Cerrato – Italia da Pixabay