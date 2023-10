Vasca idromassaggio per il bagno: come scegliere quella migliore

È sempre più comune trovare installate vasche idromassaggio nei bagni domestici. Questi oggetti, del resto, non sono diventati negli anni solo più accessibili nei prezzi, presenti come sono stabilmente nei cataloghi di aziende come il Gruppo Tre S specializzate in accessori per il bagno, ma anche più versatili e adatte anche agli spazi più piccoli. Non c’è da stupirsi, così, che in tanti li scelgano per ricreare in casa un piccolo angolo dove godersi a fine giornata il meritato relax: l’azione combinata di acqua e calore, è risaputo, stimola il rilassamento fisico e mentale e non è questo l’unico beneficio dell’idromassaggio che miglora la circolazione sanguigna e linfatica, favorisce il drenaggio dei liquidi, può purificare la pelle, aiuta a liberare le prime vie respiratorie. Proprio per chi incuriosito dagli effetti dell’idromassaggio volesse procurarsene una, ecco allora una guida essenziale alla scelta della vasca idromassaggio per il bagno.

Come scegliere la vasca idromassaggio per il bagno di casa





Forse la prima cosa a cui prestare attenzione sono le dimensioni della vasca idromassaggio. È ormai anacronistico parlare di dimensioni standard: in commercio si trovano molte più alternative di un tempo, comprese vasche idromassaggio 70×170 cm adatte ai bagni piccoli e vasche idromassaggio di grandi dimensioni come le 200×200, grazie alle quali è facile trovare la soluzione migliore per le proprie esigenze. Soluzioni come le vasche idromassaggio angolari possono rivelarsi le migliori, per esempio, quando non si ha molto spazio a disposizione e serve per questo sfruttare al meglio quello disponibile. Al contrario le vasche idromassaggio rotonde sono una soluzione per molti versi scenografica, perfetta quando si ha necessità di “riempire” lo spazio di una sala da bagno particolarmente ampia.

Al di là delle differenze che esistono tra i vari modelli, le vasche idromassaggio per il bagno funzionano tutte grazie a una pompa elettrica che, semplificando molto, movimenta l’acqua e l’aria (o la sola aria nelle vasche idromassaggio airpool). Ne consegue che non ci sono particolari requisiti tecnici per l’installazione, se non la presenza in prossimità di dove si intende posizionare la vasca idromassaggio di allacci per l’acqua calda e fredda e di un interruttore bipolare adatto all’intensità dell’impianto. Affidandosi a una buona ditta sia sopralluoghi sia consulenze per l’installazione della vasca idromassaggio, soprattutto quest’ultima, sono inclusi nel prezzo.

Più attenzione andrebbe prestata da acquirenti alle funzioni disponibili nei diversi modelli di vasca idromassaggio da cui dipende il tipo di esperienza che si riesce a ricreare in casa: alcuni hanno infatti modalità cromoterapia e aromaterapia che consentono di associare ai benefici dell’idromassaggio quelli di giochi di luce e oli essenziali, mentre altri sono dotati di ultrasuoni che fanno bene soprattutto alla salute della pelle. Se la vasca idromassaggio è dotata di filtri, la pulizia e la manutenzione risultano più semplici. Alcuni modelli recenti hanno programmi per la disinfezione automatica che permettono di pulire in profondità le bocchette idromassaggio per la totale sicurezza di chi utilizza la vasca.

Da non trascurare è infine l’aspetto estetico: la buona notizia è che anche se si opta per una vasca idromassaggio pannellabile, e cioè dotata di rivestimento, non è difficile trovare ormai le rifiniture che meglio si adattano con lo stile e il resto dell’arredamento del proprio bagno. In alternativa e per assicurarsi che impattino visivamente il meno possibile si può optare per delle tradizionali vasche idromassaggio a incasso o per le più moderne vasche idromassaggio invisibili.

Foto di VIVIANE M. da Pixabay