Trovato con droga e soldi, pregiudicato arrestato dalla Volante

Nella mattinata di venerdì, nell’ambito delle straordinarie attività di controllo correlate all’operazione Alto Impatto, la Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino straniero, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i poliziotti della Squadra volante della Questura, durante il controllo di alcuni avventori di un bar, hanno notato un uomo seduto ad un tavolino, riconoscendolo quale soggetto già noto alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti di polizia.





L’uomo, a richiesta degli operatori, ha provveduto a svuotare il borsello che portava indosso e le tasche del pantalone del proprio contenuto, facendo rinvenire una mazzetta di banconote di diverso taglio, quattro pezzi di diverse dimensioni di sostanza plasticosa e di colore marrone, risultata essere hashish.

Alla luce delle evidenze riscontrate, il personale ha proceduto quindi alla perquisizione personale del soggetto, che si è conclusa con esito positivo; all’interno dello stesso borsello sono stati infatti rinvenute una lama di taglierino della lunghezza di circa 10 cm intrisa della stessa sostanza stupefacente e due telefoni cellulari.

Stante le evidenze probatorie emerse in sede di perquisizione, quali la sostanza stupefacente rinvenuta, il denaro contante, nonché la lama del taglierino e i due telefoni cellulari, specificamente la lama utilizzata per la suddivisione delle dosi per la vendita e i due telefoni utilizzati presumibilmente per contattare i clienti, i poliziotti hanno proceduto all’arresto.

Dell’attività è stato prontamente informato il pubblico ministero di turno presso la competente Procura della Repubblica, che ha disposto la convalida ed il giudizio per direttissima, in corso di svolgimento questa mattina presso il Tribunale di Latina.