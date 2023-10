Scomparso, viene trovato morto in un container sulla Pontina

Era irrintracciabile da ore, poi mercoledì sera è stato trovato privo di vita all’interno di un container al chilometro 81 della Pontina, davanti a uno stabilimento industriale nel Comune di Aprilia. Un decesso le cui motivazioni restano al momento da chiarire.

A perdere la vita un 47enne originario di Sezze, Lorenzo Ambrifi, trasportatore dipendente di una ditta di Cisterna di Latina. Vedovo, lascia nel dolore due figli minorenni.





Sulla salma non sarebbero visibili segni tali da far pensare a un decesso sopraggiunto per circostanze violente o traumi. Un quadro che ha portato la Procura pontina a disporre l’esame autoptico. Sul caso indagano i carabinieri.