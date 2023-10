Giovane precipita da un palazzo, dramma a Latina

Serata drammatica, quella di giovedì, a Latina: un 26enne è morto dopo essere precipitato dall’ottavo o dal nono piano di una palazzina di via Adua. Un probabile suicidio, secondo le prime ricostruzioni delle autorità, avvenuto intorno alle 21.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti, portando sul luogo della tragedia i sanitari del 118, che al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare il decesso, la cui esatta dinamica è comunque ancora al vaglio dei carabinieri.





In salita, inizialmente, gli accertamenti per permettere l’identificazione del corpo. Il giovane non aveva con sé documenti d’identità. Si è risaliti alle sue generalità solo in un secondo momento, grazie alle chiavi di un’auto parcheggiata poco distante.