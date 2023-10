“Zona economia speciale, includere province Latina e Frosinone. Imprese rischiano nuova crisi”

La Zona economica speciale – denominata Zes unica – del Mezzogiorno d’Italia deve essere modificata, consentendo anche l’inclusione della Regione Lazio e, in particolare, delle province più meridionali del territorio regionale, ovvero quelle di Latina e Frosinone.

Lo chiedono, Associazione dell’Industria e della Piccola e Media Impresa,– che rappresentano e tutelano le Pmi industriali del territorio regionale – alla luce dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto numero 124 del 7 settembre scorso, ‘Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno’. Decreto che stabilisce l’istituzione a partire dal 1gennaio 2024 della Zes ‘zona ad economia speciale’, ricomprendendo i soli territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Territori nei quali le imprese potranno giovare di agevolazioni a fondo perduto per investimenti in nuovi impianti o in ampliamenti delle loro strutture, come anche di burocrazia ridotta; area geografica scelta in base ai parametri di reddito e a quelli della produttività e dell’occupazione. Una misura straordinaria, dalla quale è stato però tagliato il territorio della Regione Lazio, e in particolare province che un tempo furono parte della Cassa del Mezzogiorno, come Latina e Frosinone.

«È urgente rimediare a quella che avvertiamo come non condivisibile le modalità con le quali è stata istituita la Zes – esordisce il presidente di Impresa, Giampaolo Olivetti – ovvero l’esclusione del Lazio, ma soprattutto di territori limitrofi al Mezzogiorno d’Italia, come le province di Latina e Frosinone, che pure giovarono, e non poco, del loro essere inserite al tempo nella Cassa del Mezzogiorno. La Cassa infatti consentì alle province di attrarre investimenti di aziende multinazionali, soprattutto nel comparto chimico-farmaceutico per quanto riguarda il territorio pontino, dando vita tra gli anni ’60 e gli anni ’80 del secolo scorso a una notevole crescita economica. Crescita che, una volta terminato negli anni ’90 il fattore trainante delle agevolazioni derivanti dalla Cassa, e complici anche diversi altri fattori, ha comportato la delocalizzazione di molte realtà che avevano contribuito a costruire lo sviluppo del sud del Lazio. Ora che, con la Zes, sarebbe possibile creare nuovi investimenti e nuovo sviluppo, ecco che ci troviamo di fronte a una esclusione del nostro territorio. Territorio che, a causa delle crisi recenti, derivanti prima dalla pandemia, poi dagli aumenti dei costi energetici e delle materie prime, necessiterebbe di un rilancio veloce, profondo e concreto. Appare, dunque, necessario e urgente che la politica assuma una posizione chiara sull’esigenza di includere anche il Lazio nella Zes».