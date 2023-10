Software ERP: la soluzione hi-tech per stimolare la redditività delle aziende

L’efficienza operativa è la chiave di volta per ogni azienda che desideri sopravvivere alla rivoluzione del digitale, mantenendo la propria quota di mercato e – possibilmente – aumentandola a scapito dei competitor diretti. In sintesi, entra in gioco la prosperità e il futuro delle imprese che, in un contesto come quello attuale, non possono fare a meno di adottare delle soluzioni di ultima generazione. I software ERP rispondono esattamente a questa esigenza: si parla, infatti, di strumenti hi-tech in grado di rivoluzionare l’approccio alle operazioni quotidiane, fornendo una soluzione integrata per la gestione di tutte le funzioni aziendali.

Cosa sono esattamente i software ERP?

I software ERP (acronimo di Enterprise Resource Planning) sono dei sistemi integrati di gestione che abbracciano tutte le funzioni operative di un’azienda. Si tratta di vere e proprie applicazioni in grado di armonizzare processi diversi, come la produzione, le vendite, gli incassi, gli acquisti, il magazzino e molto altro ancora, integrandoli in un’unica piattaforma. Una tecnologia che, in sintesi, consente di collegare tutti i reparti aziendali, garantendo una visione a 360 gradi delle attività in corso e rendendo più agevole l’analisi dei dati.





Tradizionalmente, le aziende lavorano sfruttando dei sistemi separati per ogni funzione: ad esempio, uno per la contabilità, uno per le vendite, uno per la produzione. Questo approccio frammentato crea problemi di coordinamento e può causare errori che possono costare cari all’azienda. Possono inoltre rallentare il processo decisionale ed impedire di disegnare delle strategie mirate, per via del fatto che la stessa analisi dei dati diventa complessa e farraginosa.

Grazie ad un sistema ERP, invece, si ottengono diversi vantaggi. Basti ad esempio citare, come caso concreto, la soluzione ERP Epicor Kinetic, attualmente adottata da migliaia di realtà non solo in Italia, ma anche a livello globale. Piattaforme come questa, infatti, possono aiutare le imprese a migliorare e potenziare i propri processi, la gestione dei costi, l’analisi dei dati e le decisioni strategiche più importanti. Dal financial management fino ad arrivare alla gestione della catena di approvvigionamento, non c’è aspetto che i migliori software ERP non possano semplificare o automatizzare.

Come può un software ERP stimolare la redditività delle aziende?

Innanzitutto, grazie all’efficienza operativa. L’integrazione dei processi riduce i tempi di attesa, minimizza gli errori e facilita la collaborazione tra i team. Non è più necessario estrarre e riconciliare dati da sistemi diversi, visto che le informazioni “scorrono” in modo uniforme e coerente, creando un flusso di dati molto più facile da analizzare. In altri termini, ciò aumenta la produttività generale delle aziende.

Inoltre, l’ERP fornisce tutti gli strumenti per una migliore pianificazione delle proprie strategie. Grazie alla panoramica in tempo reale delle performance, è possibile identificare rapidamente le aree che possono essere migliorate, implementando le necessarie azioni correttive. Il monitoraggio continuo dei vari elementi, dei costi e dell’operatività permette poi di potenziare le aree che già rendono bene, migliorando ulteriormente la redditività di un’impresa, e massimizzando il profitto.

Un altro beneficio notevole è la flessibilità. I software ERP hanno successo perché, fra le altre cose, sono configurabili e scalabili, dunque in grado di adattarsi ai cambiamenti del mercato o delle strategie aziendali.

Foto di Ronald Carreño da Pixabay19