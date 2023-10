Picchiano la nuora e l’abbandonano sulla Pontina sottraendole la figlia: suoceri arrestati

Mercoledì un cittadino ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato in quanto, nel transitare sulla SR 148 Pontina, a pochissimi chilometri da Aprilia, aveva notato da lontano una concitazione tra alcune persone ed al termine, dopo che una delle due auto presenti era ripartita, era rimasta in strada una ragazza da sola. Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia del Commissariato di Cisterna, individuando effettivamente la presenza di una ragazza in evidente stato di prostrazione, subito accompagnata presso quegli uffici.

“Nella circostanza la malcapitata sporgeva querela contro i propri suoceri dichiarando di abitare con il compagno e la propria figlioletta di 5 anni, presso l’abitazione dei predetti”, spiegano dalla polizia. “Adduceva che da tempo viveva in un clima di vessazioni e di prepotenze proprio degli stessi conviventi, per questo aveva preso la decisione irrevocabile di far ritorno presso la sua famiglia che vive nel Nord Italia. A tale scopo, nel pomeriggio del 18 dapprima riprendeva la figlioletta da scuola, la caricava in macchina e iniziava il viaggio, che purtroppo durava solo pochi chilometri.





Difatti i suoceri, a bordo della propria autovettura si erano già messi alla ricerca della ragazza, che aveva esternato in precedenza le sue intenzioni di tornare dalla propria famiglia. “I prevenuti intercettavano l’autovettura della ragazza sulla strada statale Pontina, nel luogo sopra indicato e le tagliavano la strada, obbligandola a fermarsi. Gli stessi scesi dalla loro auto, aprivano le portiere dell’altra auto malmenando la ragazza e portando via con loro la bambina, ma lasciando la ragazza senza auto e senza cellulare, così che non potesse chiedere aiuto”.

Il provvidenziale intervento dei poliziotti e l’indagine lampo attivata dagli investigatori della Sezione Anticrimine del Commissariato di Cisterna ha permesso di ricostruire l’accaduto e, in brevissimo tempo, di ritrovare l’auto e la bambina, immediatamente restituite alla malcapitata ragazza, identificando i suoceri, tratti in arresto per i reati di rapina e lesioni personali. L’uomo veniva associato al carcere di Latina, mentre la consorte al carcere di Rebibbia di Roma.