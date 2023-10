Missione Icomos e tv giapponese, palcoscenico internazionale per Minturnae

“A conclusione del ricco calendario estivo di eventi ed iniziative al Teatro romano e all’Antiquarium di Minturnae, giungono come dei sigilli d’internazionalità la missione di valutazione per la candidatura a Patrimonio Unesco e la messa in onda sulla rete televisiva giapponese Tbs, della serie ‘Alla scoperta delle meraviglie del mondo’, con una tappa dedicata al Comprensorio archeologico di Minturnae”. Lo sottolineano dalla Direzione Regionale Musei Lazio.

La missione ispettiva svolta dal dottor Sanjin Mihelić per conto dell’Icomos-International Council on Monuments and Sites, aveva lo scopo di verificare i perimetri del sito, le attività di tutela, lo stato di conservazione e la valorizzazione dei beni, oltre agli altri requisiti richiesti dall’Unesco per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale della Via Appia-Regina Viarium.





Fino a pochi giorni fa, Mihelić era il direttore del Museo Archeologico di Zagabria, il museo dove sono custoditi numerosi reperti e statue recuperate da Laval Nugent von Westmeath, provenienti da Minturno. A margine delle valutazioni, ci sono stati anche dei momenti di confronto extraistituzionale con il direttore del Comprensorio archeologico Marco Musmeci, con il quale l’archeologo croato si è complimentato per l’impegno profuso e il lavoro svolto.

Ulteriore ribalta internazionale è stata poi raggiunta con la programmazione del documentario ‘Alla scoperta delle meraviglie del mondo’, su uno dei più importanti canali della televisione giapponese, la Tbs – Tokyo Broadcasting System.

“La trasmissione era incentrata sulla Via Appia e con delle simpatiche gag del ‘cacciatore di misteri’ Hiroyuki Takagishi sono stati spiegati ai telespettatori nipponici, la storia e le caratteristiche di alcuni dei luoghi più importanti del tracciato viario, e tra questi non poteva certamente mancare il Comprensorio archeologico di Minturnae”, evidenzia la Direzione Regionale Musei Lazio.

La puntata, registrata lo scorso 4 agosto, ha visto il coinvolgimento attivo dell’esperto Mauro Treglia dell’Associazione Lestrigonia; andata in onda il 30 settembre, è ora disponibile sui canali social e internet di Tbs.

Nel formulare i migliori auguri per il nuovo incarico di direttore del Museo d’Arte e Artigianato di Zagabria a Sanjin Mihelić, il direttore Musmeci ricorda che “la visibilità è un mezzo per comunicare, per divulgare ed educare e, conseguentemente, per tutelare e valorizzare il ricco patrimonio culturale e paesaggistico di Minturnae”.