Come abbinare un divano Chesterfield: gli stili più adatti

Ci sono arredi che più di altri hanno fatto e continuano a fare la storia del design, diventando delle vere icone senza tempo. Uno di questi è sicuramente il divano Chesterfield, elemento d’arredo nato in Inghilterra intorno all’Ottocento e che ha preso il nome dal conte che lo ha ideato.

Questo divano è diventato uno status symbol, e con la sua lavorazione capitonné dal fascino classico tipicamente inglese lo ritroviamo oggi in molte abitazioni dove è il vero protagonista di salotti e soggiorni.





Ma qual è lo stile d’arredamento che più si addice a questo divano? In realtà, ce ne sono diversi.

Gli stili d’arredamento più adatti per abbinare il divano Chesterfield

Spesso si tende a immaginare il divano Chesterfield all’interno di un ambiente prettamente vintage, ma la verità è che questo iconico divano si adatta bene a diversi stili. Si tratta infatti di un arredo piuttosto versatile: che sia un modello classico come quelli proposti da Emporio Chesterfield o dai rivestimenti più moderni, quel che è certo è che questo divano farà sempre un’ottima figura in casa. Vediamo quindi tutti i tipi di arredamento con i quali si può abbinare il Chester.

Stile vintage

L’arredamento anni Cinquanta è uno dei più indicati per circondare un divano Chesterfield. Un modello dal rivestimento classico, in pelle e dai colori scuri, sarà perfetto per completare l’atmosfera retrò di un soggiorno in stile vintage.

Stile classico

Anche in un ambiente classico questo divano saprà dare quel tocco di raffinatezza in più alla stanza. Abbinato a mobili antichi e a lampadari e altri oggetti ricchi di decorazioni, il Chester contribuirà a dare vita a uno stile quasi barocco e regale. L’unico consiglio in questo caso è quello di non appesantire ulteriormente l’atmosfera scegliendo colori e rivestimenti troppo pomposi.

Stile industrial

Quello industrial è uno degli stili d’arredamento più apprezzati e indicati per un divano Chesterfield. In un contesto di questo tipo ci si può sbizzarrire con la scelta dei colori e anche con quella riguardante la posizione. Una delle opzioni più originali è quella di collocare il divano al centro della stanza o distante dalle pareti, così che possa essere visto da tutte le angolazioni.

Gli stili d’arredamento da evitare

Nonostante il Chester sia un divano facilmente adattabile a ogni tipologia di soggiorno, ci sono degli stili di arredamento meno adatti che potrebbero non valorizzare questo elemento di design. Gli stili in questione sono:

marittimo , che è in netta contrapposizione con l’eleganza raffinata lussuosa di questo divano;

, che è in netta contrapposizione con l’eleganza raffinata lussuosa di questo divano; country , troppo semplice e rurale rispetto al Chesterfield, che è invece sinonimo di ricercatezza e fascino;

, troppo semplice e rurale rispetto al Chesterfield, che è invece sinonimo di ricercatezza e fascino; contemporaneo, anche questo in contrapposizione con i concetti di ordine e simmetria imposti da questo divano.

È bene, quindi, evitare di inserire questo tipo di divano in questi contesti.

Altri consigli per abbinare il Chester

Visti gli stili d’arredamento più adatti, ecco adesso delle chicche da seguire per valorizzare al meglio il divano Chesterfield.

Scegliere altri arredi con i bottoni. Posizionare all’interno della stanza altri arredi in stile Chesterfield come poltrone o pouf potrebbe dare un senso di continuità piacevole da vedere.

Abbinare il divano alla parete. Un modo per esaltare ancora di più la bellezza del divano potrebbe essere quello di tinteggiare la parete retrostante della stessa tonalità del Chester.

Optare per un modello angolare. Se lo spazio lo consente, scegliere un modello angolare conferirà all’ambiente un aspetto ancora più accogliente. Abbinarlo poi con un tavolino da caffè tondeggiante sottolineerà maggiormente le sue linee sinuose.

Foto di Rolf van de Wal da Pixabay