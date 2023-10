Affaticamento mentale: i principali rimedi

L’affaticamento mentale è una condizione che, nella società delle performance in cui tutti siamo immersi, è sempre più diffusa. Anticamera del burnout, vero e proprio esaurimento fisico e mentale, è qualcosa di molto diverso dalla stanchezza fisica (se ti interessa approfondire quest’ultimo aspetto, ne parla Lovemysenses).

Per fortuna, oggi come oggi siamo molto più sensibili verso la salute mentale e conosciamo i migliori rimedi per affrontare i momenti di affaticamento mentale e prevenire il burnout. Scopriamo assieme i principali nelle prossime righe di questo articolo.





I segnali da non sottovalutare

Esistono diversi segnali che ci permettono di capire che la nostra mente sta affrontando carichi decisamente esagerati.

Tra questi è possibile includere la difficoltà nel concentrarsi, l’aumento degli sbalzi umorali, l’insorgenza di momenti di fame nervosa, ma anche di situazioni opposte, ossia di periodi all’insegna dell’inappetenza.

Anche la stanchezza fisica non va assolutamente trascurata. Lo stesso si può dire per segnali come la sonnolenza e il mal di testa.

Detto questo, non ci resta che entrare nel vivo dei rimedi.

Le migliori soluzioni contro l’affaticamento mentale

Le soluzioni contro l’affaticamento mentale eccessivo sono numerose e, come vedremo tra poco, alla portata di tutti.

Attività fisica

Fare attività fisica, anche moderata, può aiutare tantissimo a ridurre la fatica mentale. L’esercizio fisico, infatti, favorisce la sintesi delle endorfine, neurotrasmettitori che influiscono in maniera positiva sul tono dell’umore e sul livello di rilassamento mentale.

Attenzione alla dieta

L’attenzione alla dieta è fondamentale per combattere la stanchezza mentale. Quali sono le regole da seguire a tavola per prevenire il burnout? Prima di tutto, è il caso di concentrarsi su piani alimentari caratterizzati da un ampio apporto di fibre e di fonti di carboidrati complessi.

In entrambi i casi, si parla di alleati preziosi ai fini della riduzione dell’assorbimento degli zuccheri nel sangue e della prevenzione dei picchi glicemici.

Spazio anche a frutta fresca e secca, senza dimenticare i legumi. Questi ultimi sono delle fonti preziose di sali minerali utili per tenere sotto controllo il senso di affaticamento mentale.

Un doveroso cenno va dedicato agli alimenti che contengono ferro. Questo nutriente può essere trovato nella carne, ma anche nelle uova e nei legumi.

Fondamentale per il trasporto dell’ossigeno al cervello, richiede una piccola accortezza.

Chi opta per le fonti vegetali, ossia quelle ricche di ferro non eme, forma meno biodisponibile rispetto al ferro eme, contenuto invece negli alimenti di origine animale, dovrebbe associare una fonte di vitamina C per ottimizzare l’assorbimento.

Tisane rilassanti

Le tisane sono alleate senza eguali quando si parla di consigli per ridurre l’affaticamento mentale. Tra le migliori in assoluto, è possibile chiamare in causa quella alla malva e la tisana alla melissa.

Il potere dei fermenti lattici

Nel momento in cui si ha a che fare con situazioni di affaticamento mentale, anche l’intestino, il nostro secondo cervello, ne risente e non poco. Il suo benessere è collegato a filo doppio a quello mentale.

Ecco perché, se ci si accorge di essere in un periodo di carico mentale particolarmente intenso, è il caso di correre ai ripari e di valutare l’assunzione di fermenti lattici.

Quelli ad azione probiotica, uniti a nutrienti come la vitamina B5, aiutano tantissimo a riequilibrare la flora batterica e possono rivelarsi decisivi, per esempio, nei casi in cui si ha a che fare con quadri di somatizzazione.

Aromaterapia

L’aromaterapia può rappresentare un altro punto di riferimento prezioso quando si tratta di combattere i segni di affaticamento mentale e di prevenire degenerazioni come il burnout.

Quali sono gli oli che vale la pena provare? Indubbiamente quello alla lavanda. Molto utile quando si tratta di favorire l’addormentamento, fornisce un contributo importante quando l’obiettivo è alleviare la fatica fisica e mentale.

Anche l’olio essenziale di neroli rappresenta un prezioso riequilibrante per il sistema nervoso.