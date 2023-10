Time lapse nei cantieri: certificare tempi e esecuzione

La tecnologia audiovisiva e l’edilizia stanno costituendo un interessante binomio, sia in fase progettuale (3d e Lidar solo per citarne alcuni) che in fase documentale. Basti pensare agli obblighi di documentazione cui gli imprenditori edili sono sottoposti

In questo contesto i video in time lapse stanno guadagnando riconoscimenti sempre maggiori per la loro capacità di catturare l’intero processo costruttivo, offrendo vantaggi sia in termini di ottimizzazione dei tempi che di garanzia sulla corretta esecuzione dei lavori.

Come monitorare l’avanzamento di un cantiere





L’utilizzo di video in time lapse nei cantieri offre una visione chiara sull’ evoluzione del progetto e sull’avanzamento dei lavori in un cantiere. La capacità di visualizzare l’intero processo costruttivo in pochi minuti permette agli stakeholder di avere una comprensione immediata dello stato dei lavori, individuando possibili ritardi o inefficienze.

Inoltre, la documentazione visiva fornisce una testimonianza oggettiva del lavoro svolto. Questo può essere particolarmente utile per la validazione di progressi alla fine di ogni fase. I video in time lapse possono fungere da registro imparziale e verificabile dell’avanzamento dei lavori.

Concentrandosi sul controllo dell’esecuzione delle opere tramite le immagini scattate, è possibile identificare, valutare e correggere eventuali anomalie o ritardi nel processo costruttivo. Di seguito vengono analizzati i passaggi chiave e i vantaggi di questa metodologia

Selezione e Pianificazione delle Inquadrature

La prima fase nell’implementazione di un sistema di monitoraggio tramite video in time lapse consiste nella selezione delle inquadrature. È essenziale definire quali aree del cantiere richiedono un’attenzione particolare e posizionare le telecamere in modo da catturare ogni dettaglio dell’esecuzione delle opere.

Frequenza di Acquisizione delle Immagini

La scelta della frequenza con cui vengono acquisite le immagini dipende dalla natura delle attività svolte. Per lavori rapidi, potrebbe essere necessario scattare immagini ad intervalli più brevi. Al contrario, per opere che richiedono più tempo, come la solidificazione del cemento, intervalli più lunghi potrebbero essere appropriati.

Analisi delle Immagini

Una volta acquisite, le immagini devono essere analizzate periodicamente. Questo consente di:

Verificare la conformità: Confrontando le immagini con i progetti e le specifiche tecniche, gli ingegneri e i responsabili del cantiere possono assicurarsi che l’opera sia eseguita secondo i requisiti prestabiliti.

Identificare deviazioni o ritardi: Se, ad esempio, una determinata fase dovrebbe essere completata entro un certo periodo ma le immagini mostrano il contrario, è possibile individuare immediatamente il ritardo e adottare misure correttive.

Documentazione e Archiviazione

Oltre al monitoraggio in tempo reale, le immagini scattate offrono un prezioso archivio dell’intero processo costruttivo. Questo può essere particolarmente utile per future revisioni, formazione o eventuali contenziosi.

Comunicazione con le Parti Interessate

Con un flusso costante di immagini in time lapse, gli stakeholder del progetto, dai clienti ai finanziatori, possono essere costantemente informati sull’avanzamento dei lavori. Questo non solo aumenta la trasparenza, ma rafforza anche la fiducia tra le parti coinvolte

Time lapse e verifica della corretta esecuzione dei lavori

Una delle principali preoccupazioni negli ambienti di cantiere riguarda la corretta esecuzione dei lavori. Il time lapse, essendo una registrazione continua dell’attività in cantiere, serve come garanzia e prova della corretta esecuzione di ogni fase del progetto. Questa testimonianza visiva assicura che tutte le operazioni siano state eseguite secondo le specifiche e i piani prestabiliti.

L’importanza di una documentazione in ordine e veritiera diventa evidente in situazioni in cui l’integrità strutturale o la qualità del lavoro possono essere in discussione. Disporre di una prova video della corretta esecuzione può evitare contenziosi, risparmiando tempo e risorse per gli imprenditori.

Le contestazioni dopo la conclusione di un progetto sono tra le principali preoccupazioni per gli imprenditori edili. Molte di queste dispute derivano da percezioni errate o incomprensioni sul lavoro svolto. I video in time lapse offrono una soluzione chiara a questo problema, fornendo una documentazione dettagliata dell’intero processo costruttivo.

Questo tipo di registrazione offre una visione imparziale e obiettiva dei lavori, eliminando ambiguità e fornendo una base solida per risolvere rapidamente qualsiasi disputa. Con una prova visiva incontestabile a disposizione, la maggior parte delle contestazioni può essere evitata o risolta in modo efficiente. Va detto che si tratta di una tecnologia complessa, che non può essere affrontata in autonomia o in modo semi amatoriale e che comunque presenta un ciclo di prodzuione articolato. In questo articolo è illustrato come determinare il costo di un video in time lapse in un cantiere , oltre a una lista di elementi da verificare per calcolare il prezzo di un timelapse di medio e lungo periodo.

Time lapse e asseverazioni per l’ottenimento di benefici fiscali

Nel contesto attuale, esistono molti (e spesso di non chiara attuazione) incentivi fiscali per imprese e utenti finali che adottano pratiche edilizie sostenibili o innovative. I video in time lapse possono fungere da strumento di verifica e di supporto per l’attività di asseverazione per dimostrare la conformità ai criteri stabiliti per ottenere gli incentivi. Avere una registrazione visiva del processo costruttivo potrebbe essere richiesto come prova dell’adozione di particolari tecniche o materiali.

Oltre a ciò, in caso di revisioni o ispezioni da parte delle autorità fiscali, la presenza di una documentazione video dettagliata può facilitare il processo di verifica e garantire che gli incentivi fiscali siano concessi senza ostacoli.

Time lapse, bonus fiscali e Pnrr: un circolo virtuoso

Il legame tra video in time lapse, bonus fiscali e Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) crea un ambiente favorevole per gli imprenditori edili. Con il Pnrr che incentiva la sostenibilità e l’innovazione, l’utilizzo di video in time lapse può diventare uno strumento essenziale per gli imprenditori che cercano di beneficiare di questi incentivi.

L’implementazione di sistemi di video in time lapse nei cantieri edili sta trovando un valore aggiunto nel contesto dei bonus fiscali e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Concentrandoci specificamente sull’asseverazione delle opere eseguite, si può comprendere come questi tre elementi interagiscono tra loro creando un circolo virtuoso per le imprese edili e per la nazione.

Asseverazione delle opere tramite video in time lapse

L’asseverazione di un’opera significa certificarne l’esecuzione secondo specifiche tecniche e normative. I video in time lapse, grazie alla loro capacità di documentare in modo dettagliato l’intero processo costruttivo, diventano uno strumento prezioso in questo contesto.

I video in time lapse consentono di:

Documentare ogni fase: Dalla preparazione del sito alla conclusione dell’opera, ogni passaggio viene registrato.

Verificare la conformità: Con un archivio visivo delle attività, si può facilmente confrontare l’avanzamento effettivo con quanto previsto nel progetto, garantendo che le normative e le specifiche siano state rispettate.

Bonus fiscali e asseverazione

I bonus fiscali o incentivi presuppongono che le imprese edili intraprendano determinate attività nel rispetto di standard predefiniti . L’asseverazione delle opere diventa quindi essenziale per accedere a tali benefici.

I vantaggi dell’impiego dei video in time lapse possono essere:

Dimostrazione efficace: Le immagini forniscono una prova concreta dell’adeguamento ai requisiti richiesti per ottenere bonus o incentivi.

Semplificazione dei processi burocratici: Con prove visive chiare e incontrovertibili, il processo di richiesta e approvazione per l’ottenimento dei bonus può essere snellito e accelerato.

Monitoraggio continuo: L’utilizzo di video in time lapse consente un monitoraggio continuo e trasparente dei progetti finanziati dal Pnrr.

Rendicontazione chiara: Con le registrazioni visive, le imprese possono fornire rapporti dettagliati e trasparenti sull’utilizzo dei fondi, facilitando l’assegnazione e la gestione degli stessi.

